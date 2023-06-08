Чемпион UFC из России обратился к Илону Маску

«Илон Маск, жмот, где моя синяя галочка?», – написал Махачев в своём посте в Twitter.

Синяя галочка, о которой идёт речь, является знаком верификации аккаунта в Twitter, который подтверждает подлинность аккаунта.

Отметим, что на текущий момент синяя галочка всё ещё не появилась на аккаунте Махачева. Илон Маск также пока не ответил российскому спортсмену. Впрочем, вопрос российского бойца может и вовсе остаться без ответа – ранее Илон Маск покинул должность гендиректора Twitter.