Президент UFC резко отреагировал на сообщения о поединке Чимаева и Усмана

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт опроверг сообщения об очном поединке шведского бойца смешанных единоборств (ММА) чеченского происхождения Хамзата Чимаева с бывшим чемпионом UFC в полусреднем весе Камару Усманом.

© Газета.Ru

«Слухи о поединке Чимаева с Усманом — дерьмо собачье», — передает слова Уайта журналист Аарон Бронстетер в социальной сети.

Чимаев и Усман ранее выразили желание провести бой друг с другом. Спортсмены договорились об организации поединка. СМИ сообщали, что он состоится 21 октября на турнире UFC 294 и пройдет в полусредней весовой категории.

В ночь на 11 сентября 2022 года Чимаев провел свой последний бой против Кевина Холланда. Швед одержал победу над американцем в первом раунде, исполнив не только удушающий прием, но и болевой.