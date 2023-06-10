$82.64+0.5589.01+0.97

Президент UFC Уайт опроверг сообщения о проведении поединка Чимаева и Усмана

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт опроверг сообщения об очном поединке шведского бойца смешанных единоборств (ММА) чеченского происхождения Хамзата Чимаева с бывшим чемпионом UFC в полусреднем весе Камару Усманом.

Президент UFC резко отреагировал на сообщения о поединке Чимаева и Усмана
© Газета.Ru

«Слухи о поединке Чимаева с Усманом — дерьмо собачье», — передает слова Уайта журналист Аарон Бронстетер в социальной сети.

Чимаев и Усман ранее выразили желание провести бой друг с другом. Спортсмены договорились об организации поединка. СМИ сообщали, что он состоится 21 октября на турнире UFC 294 и пройдет в полусредней весовой категории.

В ночь на 11 сентября 2022 года Чимаев провел свой последний бой против Кевина Холланда. Швед одержал победу над американцем в первом раунде, исполнив не только удушающий прием, но и болевой.

Ранее чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Исраэль Адесанья прокомментировал слухи о своей гомосексуальности. СМИ приписывают новозеландцу роман с его менеджером Тимом Симпсоном. Разговоры об ориентации спортсмена вновь возникли после публикации постера документального фильма о нем.

Газета.Ru: главные новости
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители