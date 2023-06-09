Экс-претендент на титул UFC Мораес объявил о завершении карьеры в ММА

«Я бы хотел бы выступить здесь лучше, но по крайней мере понимаю, что сделал всё что мог. Я упорно тренировался и могу гордиться собой. Я занимаюсь кикбоксингом, ММА с 9 лет. Мне 35. 26 лет я отдал этому спорту. Спасибо тебе, Господи. Бог дал мне всё, что у меня есть. Я не могу грустить. Я счастлив. У меня красивая жена, двое детей», — приводит слова Мораеса MMA Fighting.