$82.09+0.6388.04+0.87

UFC анонсировал следующий бой россиянина Муслима Салихова

Российский боец смешанных единоборств Муслим Салихов узнал имя следующего соперника. Как информирует пресс-служба UFC, в ночь с 17 на 18 июня мск Салихов сразится с представителем Дании Николасом Далби.

UFC анонсировал следующий бой россиянина Муслима Салихова
© UFC

Напомним, в последнем бою Салихов встречался с португальцем Андре Фиалью. Противостояние проходило на турнире UFC Vegas 65 в ноябре 2022 года. Муслим одержал победу техническим нокаутом в третьем раунде. В активе Салихова 19 побед при трёх поражениях.

Далби в предыдущем поединке сражался с Ворли Алвесом. Он состоялся в январе этого года на UFC 283. Бой продлился всю дистанцию и завершился победой Николаса раздельным решением судей. На его счету 21 победа, четыре поражения и одна ничья.

Чемпионат.com: главные новости
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители