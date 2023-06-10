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Конор Макгрегор отправил в нокаут маскота «Майами Хит»

Ирландский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Магкрегор посетил четвёртый матч финальной серии Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между «Майами Хит» и «Денвер Наггетс» (95:108).

Конор Макгрегор отправил в нокаут маскота «Майами Хит»
© Чемпионат.com

В паузе игры Макгрегор вышел на площадку и в постановочной драке отправил в нокаут маскота «Майами».

Конор Макгрегор отправил в нокаут маскота «Майами Хит»

Конор Макгрегор в последний раз выходил в октагон в июле 2021 года в поединке с Дастином Порье и потерпел поражение техническим нокаутом. Всего в активе ирландца 22 победы и шесть поражений в профессиональных смешанных единоборствах.

Макгрегор вместе с Майклом Чендлером являются тренерами в новом сезоне шоу The Ultimate Fighter. Ожидается, что в конце года бойцы проведут очный поединок.

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