Чемпионка UFC в двух весовых категориях Аманда Нуньес объявила о завершении карьеры

Бразильянка Аманда Нуньес завершила профессиональную карьеру в смешанных единоборствах (ММА). Об этом она объявила в воскресенье после победы над мексиканкой Ирен Альданой в бою за титул Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе.

"Сегодня потрясающая ночь для того, чтобы уйти и продолжить счастливую жизнь", - сказала Нуньес.

После поединка спортсменка положила перчатки на канвас к двум чемпионским поясам.