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Чемпионка UFC в двух весовых категориях Аманда Нуньес объявила о завершении карьеры

Бразильянка Аманда Нуньес завершила профессиональную карьеру в смешанных единоборствах (ММА). Об этом она объявила в воскресенье после победы над мексиканкой Ирен Альданой в бою за титул Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе.

Чемпионка UFC в двух весовых категориях Аманда Нуньес объявила о завершении карьеры
© ТАСС

"Сегодня потрясающая ночь для того, чтобы уйти и продолжить счастливую жизнь", - сказала Нуньес.

После поединка спортсменка положила перчатки на канвас к двум чемпионским поясам.

Нуньес 35 лет, она также владела чемпионским поясом UFC в полулегком весе и возглавляла рейтинг промоушена среди женщин вне зависимости от весовых категорий. Бразильянка является единственной спортсменкой в истории организации, которая становилась чемпионом в двух весовых категориях. Всего в MMA Нуньес одержала 23 победы и потерпела 5 поражений.

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