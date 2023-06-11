Оливейра одержал досрочную победу на турнире UFC

Встреча прошла на турнире UFC 289 в Ванкувере (Канада). Бразилец одержал досрочную победу техническим нокаутом в первом раунде. Таким образом, Оливейра прервал серию из восьми выигранных поединков Дариуша.

33-летний Оливейра за карьеру одержал 34 победы и потерпел девять поражений. Еще один бой с его участием признан несостоявшимся. В активе 34-летнего Дариуша 22 победы, пять поражений и одна ничья.