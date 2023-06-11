Оливейра одержал досрочную победу на турнире UFC
Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) бразилец Чарльз Оливейра победил американца Бенеила Дариуша. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
Встреча прошла на турнире UFC 289 в Ванкувере (Канада). Бразилец одержал досрочную победу техническим нокаутом в первом раунде. Таким образом, Оливейра прервал серию из восьми выигранных поединков Дариуша.
33-летний Оливейра за карьеру одержал 34 победы и потерпел девять поражений. Еще один бой с его участием признан несостоявшимся. В активе 34-летнего Дариуша 22 победы, пять поражений и одна ничья.
В главном бою вечера сразились бразильянка Аманда Нуньес и мексиканка Ирен Альдана. Нуньес, удерживающая чемпионский пояс организации в легчайшем и полулегком дивизионах, победила единогласным решением судей.