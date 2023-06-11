В ночь на 11 июня по московскому времени в канадском Ванкувере во время 289-го номерного турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) произошло обрушение трибуны со зрителями. Об этом сообщает Sport24.

Конструкция не выдержала, когда в октагон выходил канадский боец Майк Мэлотт.

Отмечается, инцидент обошелся без жертв — пострадавшие отделались синяками и легким испугом. Майк Мэлотт одержал победу над Адамом Фугиттом из США удушающим приемом во втором раунде. В главном событии UFC 289 бразильянка Аманда Нуньес победила мексиканку Ирен Алдану единогласным решением судей.