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Sport24: в Ванкувере обрушилась трибуна со зрителями во время турнира UFC 289

В ночь на 11 июня по московскому времени в канадском Ванкувере во время 289-го номерного турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) произошло обрушение трибуны со зрителями. Об этом сообщает Sport24.

Конструкция не выдержала, когда в октагон выходил канадский боец Майк Мэлотт.

Отмечается, инцидент обошелся без жертв — пострадавшие отделались синяками и легким испугом. Майк Мэлотт одержал победу над Адамом Фугиттом из США удушающим приемом во втором раунде. В главном событии UFC 289 бразильянка Аманда Нуньес победила мексиканку Ирен Алдану единогласным решением судей.

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Ранее Аманда Нуньес заявила, что завершает карьеру. "Cегодня потряcающая ночь для того, чтобы уйти", — cказала Нуньеc. Поcле этого бразильянка положила на наcтил перчатки и пояcа и раcплакалаcь. В активе Нуньес 23 победы и пять поражений в ММА. Она — лучшая спортсменка в лиге вне зависимости от весовых категорий (Р4Р).

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