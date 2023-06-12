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Боец Монсон заявил, что восхищен Путиным из-за его ума, осведомленности и любви к России

Боец ММА Джефф Монсон объяснил, почему восхищается президентом России Владимиром Путиным. Слова Монсона передает «Спорт-Экспресс».

Боец ММА Монсон рассказал, почему восхищается Путиным
© РИА Новости

«Во-первых, он очень умен и хорошо осведомлен об истории и геополитике, поэтому может принимать обоснованные решения. Во-вторых, он любит Россию. Господин президент принимает свои решения, основываясь на том, что принесет пользу России и российскому народу», — сказал Монсон.

Напомним, что легендарный боец ММА стал гражданином России в 2018 году. Он родился в 1971 году в американском городе Сент-Пол, а впервые о желании сменить американское гражданство на российское заявил в 2013 году.

В марте 2018 года Монсон стал обладателем партийного билета «Единой России», а в сентябре того же года был избран депутатом городского округа Красногорска.

В феврале 2023 года 52-летний спортсмен вышел из гражданства США.

Монсон выступал в США в различных лигах и дисциплинах, в том числе провел несколько поединков в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). На его счету 60 побед, 26 поражений и одна ничья в ММА, еще один поединок признан несостоявшимся.

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