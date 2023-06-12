Тренер Махачева рассказал, кого считает претендентом номер один на бой с Исламом

«Конечно, я не знал, кто победит, но надеялся, что это будет Бенеил. Хотя признаюсь, я не ожидал, что победа Чарльза будет настолько впечатляющей. Я не думал, что он сможет сделать это так, как он в итоге сделал. Мне не следовало его недооценивать.



Я считаю, что, Чарльз заслужил право быть первым в очереди [на титульный бой]. Возможно, у UFC другое мнение, но я просто не понимаю, почему это Оливейра. Он сделал достаточно», — сказал Мендес на канале Submission Radio в YouTube.