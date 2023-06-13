Абдель-Азиз ответил эксперту, назвавшему Оливейру самым искусным легковесом

«Чарльз – потрясающий боец, но нельзя быть лучшим из лучших, имея девять поражений. Особенно если есть такой парень, как Хабиб, который никогда не был в нокдауне, не имел рассечений и едва ли проиграл хоть один раунд в карьере. Люблю тебя, Джон», — ответил Абдель-Азиз у себя в соцсетях.