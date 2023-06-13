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Абдель-Азиз ответил эксперту, назвавшему Оливейру, а не Хабиба самым искусным легковесом

Известный спортивный менеджер Али Абдель-Азиз отреагировал на высказывание комментатора UFC и эксперта Джона Аника. Ранее Аник разместил у себя в социальных сетях голосование, предложив выбрать лучшего бойца лёгкой весовой категории в истории UFC.

Абдель-Азиз ответил эксперту, назвавшему Оливейру самым искусным легковесом
© Чемпионат.com

«Кого вы считаете величайшим легковесом в истории UFC? Неправильных ответов быть не может! Вопрос открыт. Я бы сказал, что нет никого более искусного, чем Чарльз Оливейра. Но является ли он лучшим?» — написал Аник.

«Чарльз – потрясающий боец, но нельзя быть лучшим из лучших, имея девять поражений. Особенно если есть такой парень, как Хабиб, который никогда не был в нокдауне, не имел рассечений и едва ли проиграл хоть один раунд в карьере. Люблю тебя, Джон», — ответил Абдель-Азиз у себя в соцсетях.

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