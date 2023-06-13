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Ислам Махачев: BMF — пояс для бомжей, мне эта дрянь не нужна

Чемпион UFC в лёгком весе Ислам Махачев признался, что его не интересует пояс «Самого опасного ублюдка» (BMF).

Ислам Махачев: BMF — пояс для бомжей
© Чемпионат.com

«Пояс BMF? Мне эта дрянь не нужна. Что это вообще такое? Пояс для бомжей. Кто впервые сражался за этот пояс? Масвидаль и Нейт Диаз — два бойца, которые никогда не могли стать чемпионами. Вот им и дали какой-то непонятный титул — радуйтесь, деритесь за BMF! Мне он не нужен», — сказал Махачев на канале Daniel Cormier в YouTube.

Исламу 31 год. Россиянин стал чемпионом UFC в октябре 2022 года, досрочно остановив во втором раунде бразильца Чарльза Оливейру. В общей сложности Махачев провёл 25 боёв в смешанных единоборствах, в которых одержал 24 победы и потерпел одно поражение.

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