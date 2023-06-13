Ислам Махачев: BMF — пояс для бомжей

«Пояс BMF? Мне эта дрянь не нужна. Что это вообще такое? Пояс для бомжей. Кто впервые сражался за этот пояс? Масвидаль и Нейт Диаз — два бойца, которые никогда не могли стать чемпионами. Вот им и дали какой-то непонятный титул — радуйтесь, деритесь за BMF! Мне он не нужен», — сказал Махачев на канале Daniel Cormier в YouTube.