Джулианна Пенья назвала себя величайшей женщиной-бойцом

Джулианна Пенья: «Величайшая женщина-боец всех времен – это я. Потому что я не боец, а воин»
Джулианна Пенья назвала себя сильнейшей женщиной в MMA.
«На мой взгляд, величайшая женщина-боец всех времен – это я. Хотите знать почему? Потому что я не боец, а воин.
Я величайший воин всех времен. И я верю в это всем сердцем, потому что никогда не останавливаюсь. Придется усыпить или вырубить меня, если хочешь, чтобы я перестала тебя преследовать», – заявила экс-чемпионка UFC в легчайшем весе Джулианна Пенья.
Пенья провела в MMA 17 боев: 12 побед и пять поражений. В последнем поединке Джулианна проиграла единогласным решением судей Аманде Нуньес.
Джулианна Пенья: «Величайшая женщина-боец всех времен – это я. Потому что я не боец, а воин»
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