Джулианна Пенья назвала себя величайшей женщиной-бойцом

«На мой взгляд, величайшая женщина-боец всех времен – это я. Хотите знать почему? Потому что я не боец, а воин.



Я величайший воин всех времен. И я верю в это всем сердцем, потому что никогда не останавливаюсь. Придется усыпить или вырубить меня, если хочешь, чтобы я перестала тебя преследовать», – заявила экс-чемпионка UFC в легчайшем весе Джулианна Пенья.