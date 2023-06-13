Российский боец ММА рассказал о минусах жизни в США

Российский боец смешанного стиля (ММА) Вадим Немков рассказал о минусах жизни в США. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

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Спортсмен назвал большое количество бомжей и мусора главной проблемой страны.

«Нью-Йорк — вообще свалка», — заявил он.

При этом Немков подчеркнул, что ему понравились климат и природа в Лос-Анджелесе и Майами.

В ноябре 2021 года Немков сравнил цены в России и США. По его словам, еда в Америке стоит гораздо дороже. Боец рассказал, что в клубе «Александр Невский» в Старом Осколе, где он тренировался, стоимость обеда составляла около 100 рублей.