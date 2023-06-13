$82.64+0.5589.01+0.97

Российский боец ММА рассказал о минусах жизни в США

Российский боец смешанного стиля (ММА) Вадим Немков рассказал о минусах жизни в США. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Российский боец ММА рассказал о минусах жизни в США
© Lenta.ru

Спортсмен назвал большое количество бомжей и мусора главной проблемой страны.

«Нью-Йорк — вообще свалка», — заявил он.

При этом Немков подчеркнул, что ему понравились климат и природа в Лос-Анджелесе и Майами.

В ноябре 2021 года Немков сравнил цены в России и США. По его словам, еда в Америке стоит гораздо дороже. Боец рассказал, что в клубе «Александр Невский» в Старом Осколе, где он тренировался, стоимость обеда составляла около 100 рублей.

Немков является действующим чемпионом Bellator в полутяжелом весе. Всего на счету 30-летнего спортсмена 16 побед при двух поражениях в смешанных единоборствах, еще один поединок с его участием был признан несостоявшимся.

Lenta.ru: главные новости
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители