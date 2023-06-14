Тяжеловес Виталий Минаков может завершить карьеру после следующего поединка

Российский тяжеловес Виталий Минаков рассказал в интервью «Матч ТВ», что следующий бой может стать последним в его карьере.
Минаков дебютировал в ММА в 2010 году и к концу 2017 го вышел на серию из 22 побед. С 2018 по 2023 й тяжеловес провел лишь три боя, два из которых проиграл. Перерывы Минакова в карьере были связаны с травмами и проблемами с американской визой. Последний бой россиянина состоялся на турнире Bellator в Москве в октябре 2021 года.
— Большой шанс, что ваш следующий бой станет вашим последним боем по правилам ММА?
— Такая вероятность есть. Всё будет зависеть от того, как будет реагировать мой организм. Сам я хотел бы еще выступать, но тело говорит «пора». Когда у тебя что то отрывается или ломается, а перед этим всё хорошо вроде бы идет, значит, это понятный сигнал, что уже всё. Я сейчас продолжительное время вхожу в форму, убрал лишнюю массу, которая на мне висела. Еще немного надо времени, чтобы привести себя в порядок и в следующие два месяца станет понятно, что из этого получится. Если не будет проблем со здоровьем, то эту форму я постараюсь максимально качественно реализовать в поединке. Тогда это, конечно, будет не один и не два боя. Может, два три я еще потяну, но определенно в ближайшее время точку мы поставим в спортивной карьере. Если не в этом году, то до весны следующего. Но на один поединок, думаю, точно я себя подведу, все таки есть желание закончить на победной ноте.
— Вы нам рассказывали, что у вас неплохие показатели в работе с железом. Сколько сейчас жмете и тянете?
— На максимумы я уже давно не лезу, но в последнее время я делаю суммы, как в пауэрлифтинге. Дохожу до суммы в 600: 200 кг становая, столько же присед и жим. Но для меня это уже сейчас критические показатели, особенно в плане жима. Раньше я и больше работал.
— Говорят, что самый вероятный ваш бой — это какое то противостояние на URAL FC. Это решенный вопрос?
— Мы давно дружим с Радмиром Габдуллиным, но я для себя определил пока, что у меня есть желание просто выступить и если уж завершать карьеру, то сделать это официально. Если будет предложение от URAL FC, — почему нет, — сказал 38 летний Минаков «Матч ТВ».
Российский боец являлся чемпионом Bellator в тяжелом весе, но утратил пояс из за долгого перерыва в выступлениях в США.
Ближайший турнир UFC Fight Night пройдет 18 июня в Лас Вегасе (США), в главном поединке встретятся итальянец Марвин Веттори и американец Джаред Каннонье. Прямую трансляцию смотрите на канале «Матч ТВ» начиная с 5:00 (мск) воскресенья, а также с 1:55 (мск) на телеканале «Матч! Боец» и сайтах matchtv.ru и sportbox.ru. Также на турнире проведут бой Арман Царукян и Хоаким Силва.