Боец ММА Минеев заявил, что вернется в зону СВО 16 июня

"16 июня вернусь в зону СВО. К сожалению, если на днях рождения дочери не произойдет, то это случится уже без меня", - передает слова Минеева "Матч ТВ".

Боец ММА получил увольнительную по случаю предстоящего рождения дочки. В семье спортсмена и его жены Екатерины уже есть сын Михаил. Свой последний бой Минеев провел 16 октября против Магомеда Исмаилова на турнире AMC Fight Nights. Он нокаутировал своего соперника в третьем раунде и защитил пояс в среднем весе. 18 ноября в Москве Владимир Минеев победил бразильца Фернандо Родригеса в поединке по правилам кикбоксинга. Россиянин отправил в нокаут своего соперника уже в третьем раунде. Затем Минеев подписал контракт на прохождение службы в рядах вооруженных сил РФ и отправился в зону проведения СВО.