Австралиец Волкановски хочет реванша с Махачевым

«Кто является настоящим бойцом? Это парни, которые будут драться, несмотря на травмы. Такие, как Исраэль Адесанья или я. Я готов биться где угодно, в любом месте, в любое время. Мог бы побороться за пояс BMF. Ислам же пока может сделать своё дело, а затем мы сразу же проведём реванш. Тогда я смогу получить сразу три пояса. Мне бы это понравилось. Титул в полулёгком весе, пояс BMF и титул в лёгком весе», – сказал Волкановски на канале FREESTYLEBENDER в YouTube.