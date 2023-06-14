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Макгрегор объяснился в связи с ударом маскота «Майами», приведшим к его госпитализации

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях ирландский боец смешанных единоборств Конор Магкрегор признался, что поговорил с маскотом «Майами Хит», который был госпитализирован после его удара. Напомним, во время паузы четвёртого матча финальной серии НБА между «Майами» и «Денвер Наггетс» (95:108) Конор вышел на площадку и провёл постановочный бой с маскотом. По словам Макгрегора, сейчас с пострадавшим всё в порядке.

Макгрегор объяснился в связи с ударом маскота «Майами», приведшим к его госпитализации
© Чемпионат.com

«Это была пародия, и с маскотом всё хорошо. Впоследствии я провёл с ним много времени, мы всё обсудили. Всё замечательно. Всё это было частью шоу!» — приводит слова Макгрегора TMZ.

В активе Макгрегора 28 поединков, в которых он добыл 22 победы и потерпел шесть поражений.

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