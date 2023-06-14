Бой между Емельяненко и блогером Ершовым был постановочным

Менеджер бойца Емельянено Бурчак признал, что бой против блогера Ершова был постановочным
Никита Бурчак, менеджер скандального российского бойца ММА Александра Емельяненко, прокомментировал поединок своего клиента против блогера Евгения Ершова, передает Sport24.
«Если выбирать слово перфоманс, то перфоманс как раз получился. Что греха таить — Саша выиграл, исходя из уважения Ершова. Хотя я все равно считаю, что Саша в том бою выиграл», — сказал Бурчак.
26 мая Емельяненко одолел Ершова на турнире «Бойцовский клуб РЕН ТВ» в Москве. В активе Александра Емельяненко 38 боев в профессиональных ММА, в которых он одержал 28 побед (20 нокаутом), девять раз проиграл и один поединок свел вничью.
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