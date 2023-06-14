Промоутер Гаджиев: братья Емельяненко встретятся только на похоронах Александра

«Я думаю, что эта история уже завершена. Они встретиться теперь могут на похоронах Александра. Если он сопьется окончательно, то Федор на похоронах появится. Как брат организует поминки. Вы не подумайте, я сейчас не ерничаю! Реально к этому все идет! Это видно невооруженным глазом. Это, конечно, самый худший вариант», — заявил Гаджиев.