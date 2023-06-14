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Глава AMC Fight Nights Гаджиев заявил, что история братьев Емельяненко уже завершена

Глава промоушена AMC Fight Nights Камил Гаджиев заявил, что примирение двух известных бойцов — братьев Федора и Александра Емельяненко — невозможно на сегодняшний момент, передает Sport24.

Промоутер Гаджиев: братья Емельяненко встретятся только на похоронах Александра
© Газета.Ru

«Я думаю, что эта история уже завершена. Они встретиться теперь могут на похоронах Александра. Если он сопьется окончательно, то Федор на похоронах появится. Как брат организует поминки. Вы не подумайте, я сейчас не ерничаю! Реально к этому все идет! Это видно невооруженным глазом. Это, конечно, самый худший вариант», — заявил Гаджиев.

Конфликт братьев длится уже около десяти лет. Сообщалось, что главной причиной окончательного раздала их отношений стал второй тюремный срок Александра, который тот получил в 2015 году, его осудили на 4,5 года за совершение насильственных действий с побоями по отношению к домработнице.

Федор Емельяненко завершил свою профессиональную карьеру в феврале этого года. В последнем поединке он уступил американцу Райану Бейдеру.

Александр Емельяненко — бывший чемпион мира по версии ProFC. Многократный чемпион России и мира по боевому самбо, чемпион Европы по боевому самбо.

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