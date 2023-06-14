Промоутер Гаджиев: братья Емельяненко встретятся только на похоронах Александра

Глава AMC Fight Nights Гаджиев заявил, что история братьев Емельяненко уже завершена
Глава промоушена AMC Fight Nights Камил Гаджиев заявил, что примирение двух известных бойцов — братьев Федора и Александра Емельяненко — невозможно на сегодняшний момент, передает Sport24.
«Я думаю, что эта история уже завершена. Они встретиться теперь могут на похоронах Александра. Если он сопьется окончательно, то Федор на похоронах появится. Как брат организует поминки. Вы не подумайте, я сейчас не ерничаю! Реально к этому все идет! Это видно невооруженным глазом. Это, конечно, самый худший вариант», — заявил Гаджиев.
Конфликт братьев длится уже около десяти лет. Сообщалось, что главной причиной окончательного раздала их отношений стал второй тюремный срок Александра, который тот получил в 2015 году, его осудили на 4,5 года за совершение насильственных действий с побоями по отношению к домработнице.
Федор Емельяненко завершил свою профессиональную карьеру в феврале этого года. В последнем поединке он уступил американцу Райану Бейдеру.
Александр Емельяненко — бывший чемпион мира по версии ProFC. Многократный чемпион России и мира по боевому самбо, чемпион Европы по боевому самбо.