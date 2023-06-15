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Адесанья назвал «заговором» победу Махачева над Волкановски

Действующий чемпион UFC в средней весовой категории Исраэль Адесанья высказался о победе россиянина Ислама Махачева над Алексом Волкановски.

Адесанья назвал «заговором» победу Махачева над Волкановски
© Чемпионат.com

«Это был заговор. Такую идею подал мне друг. Я был на бое Волкановски с Махачевым. Алекс — великий боец. Дагестанцы сильны в борьбе, и вокруг Ислама тоже был такой в мир, но в тот день Волкановски разнёс его. Тогда мой друг сказал, что в UFC очень влиятельны арабские инвесторы с Ближнего Востока, и они даже платят деньги, чтобы в промоушене был чемпион из той части мира. Это слова моего товарища», — приводит слова Адесаньи MMANews с ссылкой на подкаст Flagrant.

Поединок Ислама Махачева и Алекса Волкановски прошёл на турнире UFC 284 в феврале этого года и завершился победой россиянина единогласным решением судей, который таким образом защитил титул чемпиона в лёгком весе.

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