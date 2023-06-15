Волкановски назвал более опасного соперника, чем Махачев

«Яир — самый опасный соперник в моей карьере, 100%. Многие могут спросить: «А как же Холлоуэй?». Но это разные вызовы, я вижу Яира более опасным соперником, чем Ислам Махачев, из-за его сумасшедшего и нестандартного стиля. Он всегда ищет возможность финишировать соперника. Какой бой будет сложнее? Более трудным будет бой с Исламом, но Яир более опасен», — цитирует Волкановски BJPenn.