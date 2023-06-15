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Волкановски: Яир Родригес для меня более опасный соперник, чем Махачев

Австралийский боец смешанных единоборств, действующий чемпион UFC в полулёгком весе Алекс Волкановски высказался о предстоящем поединке с Яиром Родригесом и заявил, что считает мексиканца более опасным соперником, чем Ислам Махачев.

Волкановски назвал более опасного соперника, чем Махачев
© Чемпионат.com

«Яир — самый опасный соперник в моей карьере, 100%. Многие могут спросить: «А как же Холлоуэй?». Но это разные вызовы, я вижу Яира более опасным соперником, чем Ислам Махачев, из-за его сумасшедшего и нестандартного стиля. Он всегда ищет возможность финишировать соперника. Какой бой будет сложнее? Более трудным будет бой с Исламом, но Яир более опасен», — цитирует Волкановски BJPenn.

Титульный бой Алекса Волкановски и Яира Родригеса возглавит турнир UFC 290.

В феврале Алекс провёл бой с Исламом Махачевым за пояс чемпиона в лёгком весе и проиграл россиянину единогласным решением судей.

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