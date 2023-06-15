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Чендлер: практически гарантирую, что в ноябре или декабре мы с Макгрегором проведём бой

Американский боец смешанных единоборств, бывший претендент на титул чемпиона UFC в лёгком весе Майкл Чендлер высказался о предстоящем поединке с экс-обладателем титула промоушена в двух весовых категориях Конором Макгрегором.

Чендлер: гарантирую, что в ноябре-декабре мы с Макгрегором проведем бой
© Чемпионат.com

«Думаю, Конор очень скоро попадёт в тестовый пул USADA. Действительно думаю, что этот бой состоится до конца года. И вы должны помнить, Конор очень предан этой игре, он настоящий романтик и выступает за чистоту этого спорта. Мы уже говорили с ним о его возвращении и бое со мной, Дана Уайт об этом говорил, СМИ писали об этом, все об этом говорили. Бой состоится, я просто проявляю терпение. Практически могу гарантировать, что мы сразимся в конце года, в ноябре или декабре», — сказал Чендлер в интервью TSN.

Ранее сообщалось, что Макгрегору всё ещё не вступил в пул USADA, чтобы быть допущенным к боям.

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