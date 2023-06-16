UFC объявил, что будет ждать окончания расследования обвинений Макгрегора в изнасиловании

Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) прокомментировал информацию об обвинениях в изнасиловании ирландского бойца смешанных единоборств (ММА) Конора Макгрегора, сообщает "Чемпионат". "Организации известно о недавних обвинениях в отношении Макгрегора. Она продолжит собирать дополнительные сведения об инциденте. UFC подождет окончания разбирательств, прежде чем делать дополнительные заявления", — говорится в сообщении UFC. Макгрегора обвинили в изнасиловании, произошедшем во время финального матча Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между "Денвер Наггетс" и "Майами Хит", который прошел 9 июня. Сразу после игры в полицию Денвера обратилась девушка, которая заявила, что Макгрегор запер ее в туалете стадиона и принудил к оральному сексу. Девушка ударила ирландца в живот и убежала. Ранее бразильский боец смешанных единоборств Чарльз Оливейра заявил, что готов бороться за чемпионский пояс Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) после победы над Бенеилом Дариушем. Оливейра взял верх над Дариушем в соглавном поединке турнира UFC 289 в канадском Ванкувере. Бой завершился уже в первом раунде победой бразильца нокаутом.