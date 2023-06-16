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Бой Сириля Гана и Сергея Спивака возглавит турнир UFC в Париже

Французский боец смешанных единоборств Сириль Ган в следующем поединке сразится с представителем Молдавии Сергеем Спиваком. Об этом информирует пресс-служба UFC. Бой состоится на турнире UFC Fight Night 227, который пройдёт 2 сентября в Париже и будет его главным событием.

Бой Сириля Гана и Сергея Спивака возглавит турнир UFC в Париже
© Чемпионат.com

Напомним, Ган в последнем бою встречался с американцем Джоном Джонсом. Противостояние проходило в марте этого года на турнире UFC 285. Сириль потерпел поражение удушающим приёмом в первом раунде. В его активе 11 побед и два поражения.

Спивак последний бой проводил с американцем Дерриком Льюисом. Он состоялся в феврале этого года на турнире UFC Fight Night 218 и завершился в пользу Сергея удушающим приёмом в первом раунде. В его активе 16 побед и три поражения.

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