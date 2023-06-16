UFC анонсировал следующий бой Умара Нурмагомедова

Российский боец смешанных единоборств Умар Нурмагомедов в следующем поединке сразится с представителем США Кори Сэндхагеном. Об этом информирует пресс-служба UFC. Бой должен состояться в ночь с 5 на 6 августа на турнире в Нэшвилле (США). Противостояние будет главным событием спортивного мероприятия.

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В активе Нурмагомедова 16 побед и ни одного поражения в смешанных единоборствах. В январе 2023-го Умар провёл свой первый поединок в UFC, в котором нокаутировал бразильца Раони Барселоса в первом раунде.