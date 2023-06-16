Латвийский боец ММА объяснил, почему переехал из Испании в Россию

«Мы всегда с супругой хотели жить в России, но раньше были с этим сложности.



Слава Богу в Аликанте была русская школа. Там очень сильно присутствует ЛГБТ и всякая фигня с детских лет. Мальчики переодеваются в женскую одежду, а девочки – в мужскую. Все делается со смехом, как будто это хорошо. Ты же не будешь приходить и давать по морде за это директору или преподавателю? Пусть они там сами этим и занимаются, а нам этого не надо, как сказал Рамзан Ахматович Кадыров», — сказал Глухов.