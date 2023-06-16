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Латвийский боец ММА Глухов заявил, что переехал из Испании в Россию из-за пропаганды ЛГБТ

Латвийский боец ММА, выступающий в тяжелом весе, Константин Глухов заявил о своем давнем желании переехать в Россию. В начале года спортсмен перебрался из Аликанте (Испания) в Россию. Его слова передает Metaratings.

Латвийский боец ММА объяснил, почему переехал из Испании в Россию
© Соцсети

«Мы всегда с супругой хотели жить в России, но раньше были с этим сложности.

Слава Богу в Аликанте была русская школа. Там очень сильно присутствует ЛГБТ и всякая фигня с детских лет. Мальчики переодеваются в женскую одежду, а девочки – в мужскую. Все делается со смехом, как будто это хорошо. Ты же не будешь приходить и давать по морде за это директору или преподавателю? Пусть они там сами этим и занимаются, а нам этого не надо, как сказал Рамзан Ахматович Кадыров», — сказал Глухов.

Глухов с 2000 года выступает на профессиональном уровне. Всего в смешанных единоборствах он провел 51 бой, 34 из которых завершились его победой.

Свой последний бой он провел против россиянина Олега Кубанова и одержал победу.

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