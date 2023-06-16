Адвокат Макгрегора сделал заявление после обвинения бойца в изнасиловании

«Это нельзя назвать иначе как вымогательство. Мистер Макгрегор приветствует расследование, которое, по его твёрдому убеждению, покажет, что обвинения против него ложны. После того как требование о выплате денег не было удовлетворено, они обратились к средствам массовой информации с просьбой оказать давление. Это вымогательство», — говорится в заявлении юриста Макгрегора, текст которого у себя в социальных сетях привёл журналист Аарон Бронстетер.