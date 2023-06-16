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Экс-чемпион UFC объяснил, почему хотел бы победы Оливейры над Махачевым в реванше

Бывший чемпион UFC в средней весовой категории Майкл Биспинг высказался о потенциальном реванше между действующим обладателем титула в лёгком весе Исламом Махачевым и Чарльзом Оливейрой.

Экс-чемпион UFC объяснил, почему хотел бы победы Оливейры над Махачевым в реванше
© Чемпионат.com

«У Оливейры была более впечатляющая серия побед, но Махачев выиграл, и теперь всем на это плевать. Кто победит в реванше? Чарльз очень опасный боец, но позволяет соперникам достать себя. Поэтому он проиграл Исламу в первый раз, поэтому он так часто завершает бои досрочно и раньше часто проигрывал. Возможно, Оливейра вернёт пояс, я хотел бы этого. Я хочу этого ради возможной трилогии. Чарльз — самый захватывающий боец UFC, его второй бой с Махачевым будет гораздо более равным», — приводит слова Биспинга MMA Fighting.

В первом бою Махачева с Оливейрой, который состоялся в октябре прошлого года, россиянин выиграл удушающим приёмом во втором раунде.

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