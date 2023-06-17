Немков прокомментировал победу над Ромеро

«Для меня гордость побывать в клетке с таким бойцом. У него очень крепкая голова, он очень сильный для своих лет. Меня чуть-чуть смутило, что он принял столько ударов. Но я видел, что он играет на публику. Поэтому я не лез на его дистанцию, старался разбивать со своей. Я очень много попадал. Но он очень крепкий», — сказал Немков после боя.