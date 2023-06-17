Российский чемпион Bellator рассказал о похвале от Федора Емельяненко
Российский боец смешанного стиля (ММА) Вадим Немков рассказал о похвале от Федора Емельяненко после поединка против кубинца Йоэля Ромеро. Его слова передает Metaratings.
«После поединка Федор Емельяненко сказал, что все было отлично», — поделился он.
Спортсмен добавил, что хотелось завершить схватку досрочно, но «победа есть победа».
Поединок прошел 17 июня в Чикаго и продлился все пять раундов. Схватка завершилась победой россиянина единогласным решением судей. Таким образом, 30-летний Немков защитил титул чемпиона Bellator в полутяжелом весе, которым владеет с августа 2020 года.
Всего на счету Немкова 17 побед при двух поражениях в смешанных единоборствах. Еще один поединок с его участием был признан несостоявшимся.
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