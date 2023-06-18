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Боец UFC Махачев проведет следующий поединок в октябре

Боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Ислам Махачев рассказал, что проведет следующий поединок осенью в Абу-Даби, передает Sport24.

Махачев рассказал, когда проведет следующий поединок
© Газета.Ru

"Я просил бой летом, а руководство UFC говорило, что если я подерусь летом, то не успею подраться в Абу-Даби. И у них планы, чтобы я подрался именно в Абу-Даби", - сказал Махачев.

Махачев 22 октября встречался с бразильцем Чарльзом Оливейрой в титульном поединке в легком весе на турнире UFC-280 в Абу-Даби. Российский боец одержал победу, во втором раунде исполнив удушающий прием. 12 февраля Махачев единогласным решением судей по итогам пяти раундов одержал победу над австралийцем Алексом Волкановски на турнире UFC 284, прошедшем в Перте. Для россиянина эта победа стала 24-й в профессиональной карьере при одном поражении.

Ранее глава бойцовской лиги Eagle FC Шамиль Завуров заявил MMA Metaratings, что боец Ислам Махачев завершит карьеру через один-два боя.

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