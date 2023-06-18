Российский боец прокомментировал защиту титула чемпиона Bellator

«Меня удивил Ромеро — крепкая у него голова. Было так много сильных ударов, которые я приземлил, которые я чувствовал через перчатки», — заявил 30-летний спортсмен. Он подчеркнул, что был очень рад победе, так как она была важной для него. По его мнению, Ромеро — великий боец и легенда.