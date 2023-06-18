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Российский боец прокомментировал защиту титула чемпиона Bellator

Российский боец смешанного стиля (ММА) Вадим Немков в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) прокомментировал победу над кубинцем Йоэлем Ромеро на турнире Bellator 297.

Российский боец прокомментировал защиту титула чемпиона Bellator
© Нина Зотина / РИА Новости

«Меня удивил Ромеро — крепкая у него голова. Было так много сильных ударов, которые я приземлил, которые я чувствовал через перчатки», — заявил 30-летний спортсмен. Он подчеркнул, что был очень рад победе, так как она была важной для него. По его мнению, Ромеро — великий боец и легенда.

Поединок прошел в Чикаго 17 июня и продлился все пять раундов. Схватка завершилась победой россиянина единогласным решением судей. Таким образом, 30-летний Немков защитил титул чемпиона Bellator в полутяжелом весе, которым владеет с августа 2020 года.

Всего на счету Немкова 17 побед при двух поражениях в смешанных единоборствах. Еще один поединок с его участием был признан несостоявшимся.

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