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Фьюри рассказал, почему их бой с Усиком до сих пор не состоялся

Действующий чемпион мира в супертяжёлом весе по версии WBC Тайсон Фьюри высказался об украинском боксёре Александре Усике.

Фьюри рассказал, почему их бой с Усиком до сих пор не состоялся
© globallookpress.com

«Я бы с удовольствием подрался с Усиком, но он бежит от меня. Единственная причина, почему наш бой до сих не состоялся, это то, что Усик хочет больше мешков с деньгами.

Так что я не виню его за это, потому что, в конце концов, это короткая карьера и это бизнес. Усик ждёт больших денег, £ 100 млн, которые он собирается получить от Саудовской Аравии за бой в ноябре или когда бы это ни случилось.

Так что я не могу держать на него зла. Я знаю, что он семейный человек и семью нужно кормить, поэтому желаю ему удачи, в этом нет ничего личного, это спорт для одного и бизнес для двоих. Но когда мы наконец встретимся, я собираюсь уничтожить его, это факт», – приводит слова Фьюри talkSPORT.

Напомним, бой Фьюри с Усиком мог состояться весной этого года, но стороны не сошлись в финансовых условиях.

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