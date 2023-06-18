Фьюри рассказал, почему их бой с Усиком до сих пор не состоялся

Так что я не могу держать на него зла. Я знаю, что он семейный человек и семью нужно кормить, поэтому желаю ему удачи, в этом нет ничего личного, это спорт для одного и бизнес для двоих. Но когда мы наконец встретимся, я собираюсь уничтожить его, это факт», – приводит слова Фьюри talkSPORT.