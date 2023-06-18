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Чемпион UFC Махачев заявил, что готов вновь подраться с Волкановски

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Ислам Махачев в легкой весовой категории рассказал о готовности к реваншу к обладателю пояса в полулегком весе Александром Волкановски. Его слова передает «Спорт-Экспресс».

Махачев ответил, готов ли он к реваншу с Волкановски
© ufc/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) (организация запрещена в России)

«Если даже предложат Волкановски, я с радостью подерусь в реванше с Волкановски. Просто, я уже говорил много раз в интервью, если убрать все эти нюансы с часовым [поясом], как они провели весь этот турнир, то я буду лучше готов к бою», — сказал Махачев.

Махачев 22 октября встречался с бразильцем Чарльзом Оливейрой в титульном поединке в легком весе на турнире UFC-280 в Абу-Даби. Российский боец одержал победу, во втором раунде исполнив удушающий прием.

12 февраля Махачев единогласным решением судей по итогам пяти раундов одержал победу над Алексом Волкановски на турнире UFC 284, прошедшем в Перте. Для россиянина эта победа стала 24-й в профессиональной карьере при одном поражении.

Ранее Ислам Махачев заявил, что руководство UFC хочет, чтобы он провел поединок в Абу-Даби.

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