Махачев ответил, готов ли он к реваншу с Волкановски

«Если даже предложат Волкановски, я с радостью подерусь в реванше с Волкановски. Просто, я уже говорил много раз в интервью, если убрать все эти нюансы с часовым [поясом], как они провели весь этот турнир, то я буду лучше готов к бою», — сказал Махачев.