Чимаев обратился к UFC с просьбой о новом бое

Известный шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев опубликовал новый пост в социальных сетях, в котором обратился к UFC с просьбой найти ему соперника в ближайшее время.

«Я готов драться на ивенте в Париже, готов драться после этого в Абу-Даби. UFC, позвольте мне уже кого-нибудь разнести», — написал Чимаев .

Хамзат Чимаев свой последний поединок провёл в сентябре прошлого года и выиграл у Кевина Холланда удушающим приёмом. Всего у него 12 побед в 12 поединках в профессиональных смешанных единоборствах. Ожидается, что он вернётся в октагон в октябре на турнире UFC 294, который должен пройти в Абу-Даби.