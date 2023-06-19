UFC не ведет переговоры о бое Чимаев - Усман
Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) не ведет переговоры по организации поединка между Хамзатом Чимаевым, представляющим Швецию, и американцем Камару Усманом. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в команде Чимаева.
"Переговоры по бою с Усманом не ведутся. На данный момент Хамзату не назначили бой. Но мы хотим, чтобы он выступил на турнире в Париже или в Абу-Даби", - сказал собеседник агентства.
Чимаеву 29 лет, на его счету 12 побед и ни одного поражения.