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UFC не ведет переговоры о бое Чимаев - Усман

Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) не ведет переговоры по организации поединка между Хамзатом Чимаевым, представляющим Швецию, и американцем Камару Усманом. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в команде Чимаева.

UFC не ведет переговоры о бое Чимаев - Усман
© UFC Russia

"Переговоры по бою с Усманом не ведутся. На данный момент Хамзату не назначили бой. Но мы хотим, чтобы он выступил на турнире в Париже или в Абу-Даби", - сказал собеседник агентства.

Чимаеву 29 лет, на его счету 12 побед и ни одного поражения.

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