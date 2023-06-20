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Стало известно о выдвинутом Анкалаеву требовании в UFC

Тренер по смешанным единоборствам (ММА) Рамазан Исмаилов рассказал о требовании, выдвинутом российскому бойцу Магомеду Анкалаеву в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Об этом сообщает Metaratings.

Стало известно о требовании, которое UFC выдвинул российскому бойцу Анкалаеву
© Lenta.ru

«UFC выдвинул условия Анкалаеву, чтобы он развивал свои соцсети, чтобы он поднимал интерес аудитории. Им нужны шумные персонажи, как Конор Макгрегор, которые могут завести публику», — заявил Исмаилов.

11 декабря 2022 года Анкалаев провел поединок за титул чемпиона UFC в полутяжелом весе с поляком Яном Блаховичем. Бой продлился пять раундов и завершился вничью. Российский боец не согласился с судейским решением и пригрозил уйти из промоушена. Глава UFC Дэйна Уайт раскритиковал его за пассивность в первых раундах поединка.

До встречи с Блаховичем Анкалаев одержал девять подряд побед в UFC. Всего на счету 30-летнего уроженца Дагестана 17 побед и одно поражение в профессиональных ММА.

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