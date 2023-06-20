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Дана Уайт объявил о бое Сехудо с Верой на UFC 292

Президент UFC Дана Уайт заявил, что на турнире UFC 292 состоится поединок между Генри Сехудо и Марлоном Верой. Об этом сообщил MMA Fighting со ссылкой на ESPN.

Дана Уайт объявил о бое Сехудо с Верой на UFC 292
© Чемпионат.com

Таким образом, Сехудо встретится с Верой в тот же вечер, когда Алджамейн Стерлинг будет защищать свой титул против Шона О'Мэлли в главном событии вечера.

Вера принимает вызов после поражения от Кори Сандхагена в предыдущем бою в марте, что положило конец его победной серии из четырёх боёв. До этой неудачи он побеждал таких бойцов, как Доминик Круз, Роб Фонт и Фрэнки Эдгар, постоянно поднимаясь в рейтинге легчайшего веса.

Стоит отметить, что ранее Сехудо заявлял, что будет дожидаться поединка с первым номером дивизиона Мерабом Двалишвили.

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