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Чемпион Украины по кикбоксингу погиб в зоне СВО

Чемпион Украины по кикбоксингу Максим Бордусь погиб на запорожском направлении в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской весны».

Чемпион Украины по кикбоксингу погиб в зоне СВО
© Telegram-канал «Военкоры Русской весны»

По информации авторов, спортсмен родился в 2000 году в Киеве. Молодой человек записался добровольцем в территориальную оборону 24 февраля 2022 года. Сначала он принимал участие в боях на лиманском направлении, однако потом попросил, чтобы его перевели в бригаду «Азов» (запрещенная в России террористическая организация) на запорожское направление.

Бордусь погиб 11 июня.

В марте в Федерации бокса Украины (ФБУ) сообщили о гибели 22-летнего украинского боксера Максима Галиничева. В мае 2022 года он отказался от участия в чемпионате Европы, чтобы вступить в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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