Чемпион Украины по кикбоксингу погиб в зоне СВО

По информации авторов, спортсмен родился в 2000 году в Киеве. Молодой человек записался добровольцем в территориальную оборону 24 февраля 2022 года. Сначала он принимал участие в боях на лиманском направлении, однако потом попросил, чтобы его перевели в бригаду «Азов» (запрещенная в России террористическая организация) на запорожское направление.