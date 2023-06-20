$83.99+0.3491.80+0.16

Алекса Грассо возглавила рейтинг P4P среди женщин после ухода Аманды Нуньес

Мексиканский боец Алекса Грассо возглавила рейтинг UFC вне зависимости от весовой категории среди женщин. Это произошло из-за того, что Аманда Нуньес сегодня была исключена из ростера UFC.

Алекса Грассо возглавила рейтинг UFC после ухода Аманды Нуньес
© globallookpress.com

Грассо впервые возглавила этот рейтинг.

После победы над Ирене Альданой Нуньес объявила, что завершает профессиональную карьеру в ММА. Позже бразильянка заявила, что она останется настоящей чемпионкой, а остальные девушки будут биться за фальшивый титул.

Нуньес провела 28 поединков в профессиональных смешанных единоборствах, одержав в них 23 победы и потерпев пять поражений.

Чемпионат.com: главные новости
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесВоенные новостиИгрыТесты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеКрасотаМодаДетиДом и сад
Кино
ФильмыТВСериалыАктеры
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМеста
Доктор
НовостиБолезни и лекарстваНаукаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияСонникЗодиакИменаНумерологияВосточный гороскопЛунный календарьГаданияДизайн человекаКалендарь МайяРетроградный МеркурийВангаАстрошколаПредсказанияНародные приметыТестыЧихалкаЗаговоры на новый год2022 годПриметы на новый годЧесалка2023 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытОтдых за границейЛайфхакиПутеводителиПутеводители