Боец ММА Минеев рассказал о наборе веса за время службы в зоне СВО

Боец ММА Минеев рассказал, что потолстел за время службы в зоне СВО
Российский боец Владимир Минеев рассказал, что набрал лишние килограммы во время службы в зоне Специальной военной операции (СВО). Его слова передает "Спорт-Экспресс".
"Ну да, я чуть-чуть потолстел. Я толстенький. Слушай, а кто сказал, что в армии плохо кормят? Меня все устраивает. Ну да, я сейчас не провожу на тренировках по пять-шесть часов в день, не готовлюсь к бою. И вообще я склонен к полноте.
Лучше быть чуть-чуть полненьким и здоровым, чем худым и сломанным. Тощий быстро рвется и ломается. Если полный, ты мнешься и гнешься", - сказал Минеев.
Свой последний бой Минеев провел 16 октября против Магомеда Исмаилова на турнире AMC Fight Nights. Он нокаутировал своего соперника в третьем раунде и защитил пояс в среднем весе.
18 ноября в Москве Владимир Минеев победил бразильца Фернандо Родригеса в поединке по правилам кикбоксинга. Россиянин отправил в нокаут своего соперника уже в третьем раунде. Сообщалось, что сразу после этого боя Минеев подпишет контракт на прохождение службы в рядах вооруженных сил РФ. Стоит отметить, что его родной брат погиб в самом начале СВО.
Ранее Владимир Минеев рассказал о возвращении в зону СВО после отпуска.