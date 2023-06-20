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Боец ММА Минеев рассказал, что потолстел за время службы в зоне СВО

Российский боец Владимир Минеев рассказал, что набрал лишние килограммы во время службы в зоне Специальной военной операции (СВО). Его слова передает "Спорт-Экспресс".

Боец ММА Минеев рассказал о наборе веса за время службы в зоне СВО
© РИА Новости

"Ну да, я чуть-чуть потолстел. Я толстенький. Слушай, а кто сказал, что в армии плохо кормят? Меня все устраивает. Ну да, я сейчас не провожу на тренировках по пять-шесть часов в день, не готовлюсь к бою. И вообще я склонен к полноте.

Лучше быть чуть-чуть полненьким и здоровым, чем худым и сломанным. Тощий быстро рвется и ломается. Если полный, ты мнешься и гнешься", - сказал Минеев.

Свой последний бой Минеев провел 16 октября против Магомеда Исмаилова на турнире AMC Fight Nights. Он нокаутировал своего соперника в третьем раунде и защитил пояс в среднем весе.

Боец Минеев рассказал, кем служит в зоне СВО

18 ноября в Москве Владимир Минеев победил бразильца Фернандо Родригеса в поединке по правилам кикбоксинга. Россиянин отправил в нокаут своего соперника уже в третьем раунде. Сообщалось, что сразу после этого боя Минеев подпишет контракт на прохождение службы в рядах вооруженных сил РФ. Стоит отметить, что его родной брат погиб в самом начале СВО.

Ранее Владимир Минеев рассказал о возвращении в зону СВО после отпуска.

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