Боец ММА Минеев рассказал о наборе веса за время службы в зоне СВО

"Ну да, я чуть-чуть потолстел. Я толстенький. Слушай, а кто сказал, что в армии плохо кормят? Меня все устраивает. Ну да, я сейчас не провожу на тренировках по пять-шесть часов в день, не готовлюсь к бою. И вообще я склонен к полноте.



Лучше быть чуть-чуть полненьким и здоровым, чем худым и сломанным. Тощий быстро рвется и ломается. Если полный, ты мнешься и гнешься", - сказал Минеев.