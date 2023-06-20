$84.23+0.2592.07+0.28

В команде Чимаева рассказали, когда боец может вернуться в октагон

Шведско-чеченский непобеждённый боец смешанных единоборств, третий номер рейтинга полусредней весовой категории UFC Хамзат Чимаев может выступить на турнире UFC 294, который пройдёт в октябре в Абу-Даби.

В команде Чимаева рассказали, когда боец может вернуться в октагон
© Чемпионат.com

«Бой Хамзата может стать соглавным событием на турнире в Абу-Даби», — приводит ТАСС слова одного из членов команды Чимаева.

Хамзат Чимаев не выступал с сентября прошлого года. Тогда боец выиграл удушающим приёмом в первом раунде у Кевина Холланда. Всего в активе Чимаева 12 поединков в профессиональных смешанных единоборствах и 12 побед в них.

Ранее сам Чимаев просил руководство промоушена устроить ему поединок в сентябре в Париже или в октябре в Абу-Даби. Среди возможных соперников Хамзата фигурировал экс-чемпион UFC Камару Усман, но на данный момент этот поединок не находится в разработке.

Чемпионат.com: главные новости
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесВоенные новостиИгрыТесты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеКрасотаМодаДетиДом и сад
Кино
ФильмыТВСериалыАктеры
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМеста
Доктор
НовостиБолезни и лекарстваНаукаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияСонникЗодиакИменаНумерологияВосточный гороскопЛунный календарьГаданияДизайн человекаКалендарь МайяРетроградный МеркурийВангаАстрошколаПредсказанияНародные приметыТестыЧихалкаЗаговоры на новый год2022 годПриметы на новый годЧесалка2023 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытОтдых за границейЛайфхакиПутеводителиПутеводители