В команде Чимаева рассказали, когда боец может вернуться в октагон

Шведско-чеченский непобеждённый боец смешанных единоборств, третий номер рейтинга полусредней весовой категории UFC Хамзат Чимаев может выступить на турнире UFC 294, который пройдёт в октябре в Абу-Даби.

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«Бой Хамзата может стать соглавным событием на турнире в Абу-Даби», — приводит ТАСС слова одного из членов команды Чимаева.

Хамзат Чимаев не выступал с сентября прошлого года. Тогда боец выиграл удушающим приёмом в первом раунде у Кевина Холланда. Всего в активе Чимаева 12 поединков в профессиональных смешанных единоборствах и 12 побед в них.