Монсон сообщил о прощальном поединке

«Соперника в моём прощальном поединке все узнают в конце этой недели. Это будет русский боец», — цитирует Монсона Sport24 .

Монсон получил известность по боям в MMA. В активе ветерана смешанных единоборств 60 побед при 26 поражениях. Свой последний бой Монсон провёл в августе 2022 года против российского бойца смешанного стиля Вячеслава Дацика. Схватка прошла в Москве и завершилась победой Дацика единогласным решением судей. Ранее Монсон опроверг слухи о том, что он проведёт прощальный бой с известным спортсменом Александром Емельяненко.