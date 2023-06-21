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Монсон: проведу прощальный бой с русским бойцом

Российский боец ММА Джефф Монсон высказался о своём прощальном поединке. Он проведёт бой в Уфе.

Монсон сообщил о прощальном поединке
© Betassist

«Соперника в моём прощальном поединке все узнают в конце этой недели. Это будет русский боец», — цитирует Монсона Sport24.

Монсон получил известность по боям в MMA. В активе ветерана смешанных единоборств 60 побед при 26 поражениях. Свой последний бой Монсон провёл в августе 2022 года против российского бойца смешанного стиля Вячеслава Дацика. Схватка прошла в Москве и завершилась победой Дацика единогласным решением судей. Ранее Монсон опроверг слухи о том, что он проведёт прощальный бой с известным спортсменом Александром Емельяненко.

52-летний Монсон получил паспорт РФ в 2018 году и в настоящее время живет в Уфе.

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