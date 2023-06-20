Американский боец Bellator перенес остановку сердца на тренировке

Американский боец смешанного стиля (ММА) Крис Ленциони перенес остановку сердца на тренировке. Об этом сообщает New York Post.

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Супруга бойца рассказала, что инцидент произошел 8 июня. Находившиеся в зале спортсмены оказали Ленциони первую помощь и вызвали врачей. Мужчину экстренно госпитализировали. Отмечается, что он находится в больнице в отделении интенсивной терапии.