$84.23+0.2592.07+0.28

Дарья Железнякова поделилась эмоциями от подписания контракта с UFC

Российский боец смешанных единоборств Дарья Железнякова высказалась по поводу подписания контракта с UFC.

Дарья Железнякова поделилась эмоциями от подписания контракта с UFC
© Соцсети

«Эмоции самые яркие, самые приятные. Когда мне сказали, что я подписана в UFC, я почувствовала себя самым счастливым человеком. Мне было очень радостно. Но сейчас, к счастью или сожалению, эмоции чуть подутихли. Я ощущаю ответственность на своих плечах и усиленно тренируюсь.

Я и до этого тренировалась довольно неплохо. А сейчас у меня межсезонье. Я хочу набирать в отстающих аспектах. Когда я узнала, что меня подписали в UFC, у меня появилось ещё больше мотивации. У меня будет первый бой, я должна показать себя на все 100%», — сказала Железнякова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Чемпионат.com: главные новости
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесВоенные новостиИгрыТесты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеКрасотаМодаДетиДом и сад
Кино
ФильмыТВСериалыАктеры
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМеста
Доктор
НовостиБолезни и лекарстваНаукаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияСонникЗодиакИменаНумерологияВосточный гороскопЛунный календарьГаданияДизайн человекаКалендарь МайяРетроградный МеркурийВангаАстрошколаПредсказанияНародные приметыТестыЧихалкаЗаговоры на новый год2022 годПриметы на новый годЧесалка2023 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытОтдых за границейЛайфхакиПутеводителиПутеводители