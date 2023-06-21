Олейник включен в Книгу рекордов

Известный российский боец смешанных единоборств Алексей Олейник попал в Книгу рекордов России. Он стал первым спортсменом, которому удалось провести поединки в четырёх десятилетиях.

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В последнем поединке Олейник встречался с представителем Великобритании Оли Томпсоном. Их бой проходил в ночь на 27 мая в Москве в ходе турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ». Противостояние завершилось победой британца нокаутом в первом раунде.

В общей сложности в активе Алексея 78 боёв в смешанных единоборствах, в которых он держал 60 побед и потерпел 17 поражений. Один поединок с его участием завершился вничью.