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Россиянин Вадим Немков возглавил рейтинг Bellator вне зависимости от весовой категории

Российский боец смешанного стиля Вадим Немков стал лидером рейтинга Bellator вне зависимости от весовой категории. Об этом в среду сообщила пресс-служба организации.

Российский боец возглавил рейтинг Bellator
© ТАСС

17 июня Немков в четвертый раз защитил титул чемпиона в полутяжелом весе, победив единогласным решением судей кубинца Йоэля Ромеро. Россиянин сместил с первого места рейтинга бразильца Патрисио Фрейре. Тройку лучших замыкает украинец Ярослав Амосов.

Немков стал чемпионом 21 августа 2020 года. На счету 31-летнего спортсмена 16 побед и 2 поражения.

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