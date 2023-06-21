Российский боец возглавил рейтинг Bellator

Российский боец смешанного стиля Вадим Немков стал лидером рейтинга Bellator вне зависимости от весовой категории. Об этом в среду сообщила пресс-служба организации.

© ТАСС

17 июня Немков в четвертый раз защитил титул чемпиона в полутяжелом весе, победив единогласным решением судей кубинца Йоэля Ромеро. Россиянин сместил с первого места рейтинга бразильца Патрисио Фрейре. Тройку лучших замыкает украинец Ярослав Амосов.