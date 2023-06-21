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Конор Макгрегор не сможет принять участия в боях в 2023 году

Знаменитый ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор не уложился в срок, установленный USADA для сдачи допинг-проб необходимых для включения в пул тестирования.

Конор Макгрегор не сможет принять участия в боях в 2023 году
© Чемпионат.com

Напомним, прежде, чем получить разрешение от USADA, спортсмен должен находиться в пуле тестирования не меньше полугода. Таким образом, в 2023 году Конор Макгрегор не сможет принять участие в боях, если не получит послабления от организации.

В настоящий момент Макгрегор принимает участие в 31-м сезоне реалити-шоу The Ultimate Fighter (TUF), где выступает в качестве тренера. Команда ирландского бойца противостоит сборной американца Майкла Чендлера. По окончании сезона бойцы должны провести поединок друг с другом.

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