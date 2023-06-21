Конор Макгрегор не сможет принять участия в боях в 2023 году

Знаменитый ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор не уложился в срок, установленный USADA для сдачи допинг-проб необходимых для включения в пул тестирования.

Напомним, прежде, чем получить разрешение от USADA, спортсмен должен находиться в пуле тестирования не меньше полугода. Таким образом, в 2023 году Конор Макгрегор не сможет принять участие в боях, если не получит послабления от организации.