Чендлер отреагировал на новость о возможной отмене боя с Макгрегором

«Ребята, вы все видели новости: Конор не в пуле тестирования USADA. До 16 декабря, когда состоится последнее номерное шоу в этом году, осталось сто семьдесят девять дней, и, как это ни смешно, USADA сегодня появились у моей двери, чтобы добавить мне соли на рану. Где ты, парень?», – написал Чендлер в социальных сетях.